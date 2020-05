Duitse rechtspopulistische AfD zet “extreemrechts” kopstuk uit de partij

De Duitse rechtspopulistische partij AfD, de grootste oppositiepartij in het land, heeft een kopstuk uit de partij gezet dat in de ogen van het bestuur te extreemrechts is. Het gaat om de leider van de AfD in de deelstaat Brandenburg, Andreas Kalbitz. Hij wordt door de Duitse geheime dienst als staatsgevaarlijk beschouwd. Kalbitz heeft al aangekondigd zich te zullen verzetten tegen de beslissing.

Het Duitse persagentschap DPA heeft uit partijkringen vernomen dat een meerderheid van de partijleiding ervoor heeft gestemd een einde te maken aan het lidmaatschap. Kalbitz had contacten in het extreemrechtse milieu. Hij kondigde intussen aan om alle mogelijke gerechtsmiddelen te zullen gebruiken om de beslissing aan te vechten.

Het partijbestuur zei in het besluit dat Kalbitz uit de partij is gezet omdat hij had verzwegen in de jaren 1990 lid te zijn geweest bij de extreemrechtse jongerengroep ‘Heimattreuen Deutschen Jugend’ (HDJ). Die is sinds 2009 verboden in Duitsland. De AfD heeft een lijst met groeperingen, waarvan partijleden geen lidmaatschap mogen hebben. De HDJ staat op die lijst.

Volgens Kalbitz is het mogelijk dat hij door een bezoek aan een evenement van HDJ mogelijk op een lijst van de organisatie met geïnteresseerden of contacten is geplaatst. Volgens een intern verslag van de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst Verfassungsschutz staat in documenten van de extreemrechtse groep een ledennummer, toegewezen aan de “familie Andreas Kalbitz”.