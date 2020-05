Al bijna 60.000 dossiers geopend bij parket voor inbreuken tegen coronamaatregelen

De verschillende parketten en arbeidsauditoraten van het land hebben sinds de invoering van de coronamaatregelen al 59.155 dossiers geopend voor inbreuken op die maatregelen. Dat meldt het College van Procureurs-generaal vrijdag. Volgens de federale politie werden er al 98.489 processen-verbaal opgesteld, maar die cijfers spreken elkaar niet tegen, klinkt het bij het College.

Tot en met donderdag 14 mei hadden de correctionele parketten en arbeidsauditoraten 52.324 dossiers geopend, terwijl er bij de jeugdparketten 6.381 dossiers werden geteld.

Dat is een stijging met bijna 19.000 dossiers in vergelijking met twee weken geleden. Tot en met 28 april hadden de verschillende parketten en arbeidsauditoraten immers 40.527 dossiers geopend. Het ging toen om 36.287 dossiers waarbij volwassenen betrokken waren en 4.240 dossiers waarbij minderjarigen betrokken waren.

“Merk op dat de cijfers over de Covid-19-inbreuken kunnen verschillen naargelang ze afkomstig zijn van de politie of van het Openbaar Ministerie”, klinkt het bij het College van Procureurs-generaal. “Deze discrepantie kan perfect verklaard worden omdat het in de praktijk een zekere tijd kan duren vooraleer de door de politie gedane vaststellingen geregistreerd worden in een gefinaliseerd proces-verbaal, een proces-verbaal door de politie aan het parket wordt overgemaakt en het proces-verbaal wordt geregistreerd in de door de parketten en auditoraten gebruikte business applicaties.”

Als gevolg daarvan worden soms alle vastgestelde feiten geteld, soms alleen de processen-verbaal of alleen de door de parketten en auditoraten geregistreerde processen-verbaal.

“Ook de teleenheid kan verschillen: soms telt men de processen-verbaal, soms telt men de overtreders die vervat zitten in die processen-verbaal”, aldus nog het college.