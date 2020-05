Italië pakt man op die “waarschijnlijk” vals document gaf aan dader van aanslag op kerstmarkt Berlijn

De Italiaanse politie heeft een Algerijnse man opgepakt die “waarschijnlijk” vervalste documenten heeft geleverd aan Anis Amri, de dader van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn in 2016. De documenten heeft Amri gebruikt om van Italië naar Duitsland te reizen. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

De verdachte, C.M.S., is opgepakt in april in Napels. Bij het onderzoek, dat vrijdag is voorgesteld, zijn ook nog zeven anderen opgepakt.

Foto: AFP

Amri kwam in 2011 aan in Italië met een migrantenboot. Hij zou in Italiaanse gevangenissen zijn geradicaliseerd, voor hij naar Duitsland trok. Op 19 december 2016 reed hij met een vrachtwagen in op een kerstmarkt in Berlijn. Daarbij vielen 12 doden. Vier dagen na de aanslag was hij onderschept door een politiepatrouille in de buurt van Milaan en werd hij doodgeschoten. Hij was 24 jaar oud.

In een verklaring zei de Italiaanse politie dat Amri op 30 juli 2016, vijf maanden voor de aanslag, was gecontroleerd op een bus tussen Berlijn en Zürich. Bij die controle toonde hij een vervalste Italiaanse identiteitskaart. C.M.S. wordt ervan verdacht hem die kaart te hebben bezorgd. De Algerijn maakte deel uit van een netwerk van vervalsers in Napels, dat ontmanteld werd met de zeven andere arrestaties.

Daarnaast wordt nog onderzoek gevoerd naar elf anderen. De verdachten riskeren aangeklaagd te worden voor het vormen van een misdaadbende voor het vervalsen van documenten en het mogelijk maken van illegale immigratie gelinkt aan terrorisme.

Nog volgens de Italiaanse politie had Frankrijk al een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor C.M.S. Hij werd er gezocht voor de handel in valse biljetten.