Philippe Clement viert tweede titel op rij: “Ik heb al veel berichten gehad, maar dat is het vreemde aan het verhaal”

Door de beslissing van de Algemene Vergadering van de Pro League is Club Brugge voor de zestiende keer Belgisch landskampioen. Tot jolijt van trainer Philippe Clement.

“Het zal rustiger zijn dan normaal bij een titel”, reageerde Clement bij VTM Nieuws op z’n tweede titel op twee jaar tijd. “Het zal thuis zijn, met mijn vrouw en de kinderen die thuis zijn. Dat is iets helemaal anders, maar we zijn er heel blij mee. Ik heb al veel berichten gehad, maar dat is een beetje het vreemde aan het verhaal. Twee maanden geleden kreeg ik die ook. Dan ga je die coronaperiode in, met individuele trainingen. Dat is al speciaal. En dan moet je ineens gaan uitleggen aan je spelers dat je misschien toch geen kampioen bent omdat sommige mensen de competitie willen annuleren.”

Maar volgens Clement voelt zijn eerste triomf als trainer van blauw-zwart ondanks de omstandigheden wel degelijk aan als een titel. “Ik heb er een aantal meegemaakt als speler, eentje als assistent. Dat zijn heel speciale momenten. Dit is iets totaal anders, maar het voelt wel aan als een titel. Omwille van de manier waarop mijn spelers het gedaan hebben. Dus we zijn heel blij dat het sportieve verhaal gewonnen heeft. De jongens hebben dat ook verdiend. We hebben een recordaantal punten gehaald in de reguliere competitie, plus de bekerfinale gehaald en dan dat Europese parcours. Dan had het heel zuur geweest om daar geen beloning aan over te houden.”

De Pro League wil de bekerfinale op 1 of 2 augustus laten doorgaan. “Dat is al maanden een heel groot thema binnen de kleedkamer. Daar wordt ook veel over gesproken, natuurlijk. Club heeft nog maar twee keer de dubbel gehaald, dus mijn spelers kunnen iets heel speciaal doen. Dat is dus nog een uitdaging voor heel de groep. En nu? Zondag gaan we volgens de regels samenkomen in kleine groepjes. Maandag en dinsdag ondergaat iedereen allerlei testen. Ik wil zien waar ze fysiek staan.”