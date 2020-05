Zwemfederaties roepen sportministers op zwembaden in drie fases te heropenen

De Vlaamse Zwemfederatie richt zich samen met de Franstalige tegenhanger Fédération Francophone de Natation en de Koninklijke Belgische Zwembond in een gezamenlijke oproep tot de verschillende ministers van Sport. Ze hebben een draaiboek opgesteld dat de opening van de zwembaden moet mogelijk maken en vragen dat dit zo snel mogelijk gebeurt.

Tijdens de laatste Nationale Veiligheidsraad kwam de zwemsport niet aan bod en dat frustreert de federaties. “Reikhalzend keken zwemmers, clubs, besturen, en wijzelf uit naar de persconferentie van woensdag waar het verlossende woord zou vallen. Helaas, niets over de zwemsport, de tweede grootste olympische sport en leverancier van talrijke Belgische olympische medailles, maar ook niets over waterpolo, artistiek zwemmen en schoonspringen. Onze teleurstelling was enorm”, benadrukken de voorzitters van de verschillende federaties.

Om de overheid te overtuigen, is een draaiboek opgesteld om “corona uit de zwembaden te houden”. “Een persoon per baan, geen gebruik van douches en kleedcabines, alles ontsmetten. Onze clubs zijn bereid zelf voor toezicht te zorgen en de redders van de clubs zullen een extra corona-redderscursus volgen. We weten dat zwembaden duur zijn om te openen, maar er zijn er heel wat die dat willen doen. Ze hebben alleen uw toestemming nodig”, luidt het.

Drie fases

Voor de heropstart van de zwembadtrainingen willen de federaties in drie fases te werk gaan. Allereerst met een beperkte groep competitiezwemmers van nationaal niveau (één per baan). Vervolgens zwemscholen (leren zwemmen en vervolmaking tot acht jaar) en alle competitiezwemmers. En tot slot alle competitie- en recratieve baantjeszwemmers.

De federaties zeggen bereid te zijn om hun plannen verder toe te lichten en vragen de ministers hun verzoek in overweging te nemen.