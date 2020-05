Pro League-voorzitter Peter Croonen begrijpt frustratie van Waasland-Beveren: “Niet de manier waarop je wilt degraderen, maar...”

Peter Croonen toonde zich vrijdag na de algemene vergadering vooral tevreden dat het Belgisch voetbal opnieuw vooruit kan kijken. De voorzitter van de Pro League sympathiseerde ook met het onfortuinlijke Waasland-Beveren, dat zakt naar 1B. “Op zo’n manier wil je niet degraderen, maar door de omstandigheden kon het niet anders.”

LEES OOK. Beslist: Club Brugge kampioen, Waasland-Beveren degradeert en volgend seizoen 16 ploegen met mini-playoffs

Croonen was zichtbaar tevreden dat het einde van de tunnel bereikt is. Het klassement wordt na 29 speeldagen als volledig beschouwd, met de sportieve gevolgen vandien. Ook de degradatie van Waasland-Beveren naar 1B is daardoor een feit. “Ik wens Waasland-Beveren veel sterkte en steun toe in 1B. Ik hoop dat ze heel snel de weg kunnen vinden naar 1A. Dit is niet de manier waarop je als ploeg wilt degraderen, maar de omstandigheden maken dat het niet anders kan”, aldus Croonen, die begrijpt dat Waasland-Beveren bekijkt welke stappen er genomen kunnen worden. “Dat is het recht van iedere club.”

“Ik begrijp dat niet iedereen tevreden is met de beslissing, maar we hebben gekozen voor de oplossing die het breedst gedragen is”, gaat de Pro League-voorzitter voort. “Er was geen enkele formule mogelijk waarbij er geen juridische stappen zouden volgen. Als we ervoor kozen om geen stijgers of dalers toe te laten, trokken Beerschot en OHL ongetwijfeld in het verweer. De overgangsoptie met 18 ploegen in 1A de komende drie jaar was lange tijd een piste, maar daarvoor zouden we de noodzakelijke meerderheid (80 procent, red.) niet gevonden hebben. En dan moet je ook rekening houden met de sportieve realiteit. Met 29 op 30 speeldagen zit je ver genoeg om conclusies te trekken en een degradant aan te duiden, zelfs al had Waasland-Beveren nog een waterkans op het behoud.”

Croonen besloot zijn persconferentie door te stellen dat “het coronavirus nog steeds in ons midden is”. “Deze crisis treft ons allemaal en we zitten nog middenin de storm. Dit akkoord laat ons toe om vooruit te kijken en te focussen op volgend seizoen. Ik ben blij dat we uit de immobiliteit gekomen zijn en hoop dat de toekomst zal bevestigen dat we goede keuzes hebben gemaakt.”

Foto: Photo News

Strijdvaardig

De enige juiste oplossing voor Waasland-Beveren was om voort te gaan met 18 ploegen in 1A. “Dat we verder stappen zullen ondernemen is een vaststaand feit. Welke dat zijn, zullen we eerst intern bespreken. We zijn nog steeds strijdvaardig en zullen ons hier niet zomaar bij neerleggen. Voor ons wordt voetbal op het veld gespeeld. Jammer genoeg kan de competitie niet worden afgewerkt. Als we na 30 speeldagen tekortkomen, konden we ons daarbij neerleggen. Maar zolang er een kans is, moeten wij die ten volle kunnen benutten. Helaas kan dat niet op het veld. Een onafgewerkte competitie zou niet mogen beschouwd worden als definitief”, reageerde clubwoordvoerder Martijn De Jonghe bij Belga.

De laatste keer dat een Belgische voetbalcompetitie voortijdig gestaakt werd, was tijdens de Tweede Wereldoorlog. “En zelfs toen was de competitie nietig verklaard”, zegt De Jonghe. “Dit hoeft op zich niet te verbazen. Het probleem van de Pro League is bekend: elke club veegt liefst voor zijn eigen deur. We moeten ons stilaan toch vragen beginnen stellen over de samenstelling van de profliga.”

“Afzakken naar 1B, dat is geen geschenk. De voorbije jaren hebben we genoeg voorbeelden gezien van clubs die het niet gered hebben. Het is geen vanzelfsprekendheid om terug te stijgen naar 1A”, besluit De Jonghe.

Foto: BELGA

Croonen: “Geen draagvlak voor 1A met 18 ploegen”

De werkgroep aangesteld door de Pro League om de knopen na de competitiestop te ontwarren, was met twee voorstellen op de proppen gekomen. Een scenario waarbij 1A de komende drie seizoenen zou bestaan uit 18 clubs werd uiteindelijk vrijdag zelfs niet voorgesteld aan de algemene vergadering. “Omdat daar geen draagvlak voor was”, licht Pro League-voorzitter Peter Croonen toe.

“Ik ben heel tevreden dat we met de nodige meerderheden zo niet de beste, maar toch de minst slechte oplossing gevonden hebben. Dat was niet evident. Daarom toch proficiat aan de voetbalfamilie”, opende Croonen zijn virtuele persconferentie na de algemene vergadering. Nochtans leek donderdag nog een competitie met 18 ploegen en mini-play-offs voor maximaal drie seizoenen de meest aangewezen piste. “Maar op een bepaald moment kwam het besef dat daar geen meerderheid voor te halen was en dan hebben we gekozen voor een valabel alternatief. De drempel van 80 procent ligt hoog, maar we zijn er toch overgegaan (84 procent, red.). Dat bewijst dat we voor de goede optie gegaan zijn.”

Peter Croonen schetste dat een permanente competitie met 18 ploegen onwenselijk is. “We zijn het er allemaal over eens dat we eerder naar minder profclubs moeten dan naar meer. Dus was een formule met 18 ploegen slechts tijdelijk om rechtszaken te vermijden”, aldus de Pro League-voorzitter. Tenzij het probleem opgelost werd door economische dalers of clubs die hun licentie niet kregen, bestond het risico dat er na drie seizoenen plots drie dalers waren. “En dat schrikte een aantal ploegen uit de K11 af, omdat zij in dat scenario het kind van de rekening dreigden te worden. Dus er was geen draagvlak voor een 1A met 18 ploegen. Zodra de werkgroep dat besefte, nam die zijn verantwoordelijkheid en is die met slechts één ‘stembaar’ voorstel naar de algemene vergadering gegaan. Als we met twee voorstellen op de proppen waren gekomen, verminder je de kans dat een van de twee het kan halen. En we wilden echt vooruit.”

Of de Pro League meer verdeeld dan ooit is? “Het is normaal dat er verschillende meningen zijn. Die zijn soms heel overtuigend verdedigd. Maar dat is geen probleem in een debat. Het resultaat telt en dat mag er zijn”, aldus Croonen. “Meer dan 80 procent steunt deze beslissing. We hebben toch getoond dat er knopen doorgehakt kunnen worden. Dat is niet makkelijk. Niemand heeft voor corona gekozen, maar de omstandigheden dwingen ons om moeilijke beslissingen te nemen. De echte impact van corona is nog niet echt te meten, dus het was tijd om deze periode af te sluiten en ons voor te bereiden op de toekomst.”