Europa mikt op twee biljoen (!) euro voor herstelfonds na coronacrisis

Twee biljoen euro. In lagereschooltermen: miljoen maal miljoen maal twee. Zo veel geld wil het Europees Parlement samenbrengen in een herstelfonds om de maatschappij er weer bovenop te helpen na de coronacrisis.

Door de perikelen rond het coronavirus hebben de lidstaten het nog niet eens kunnen hebben over de nieuwe meerjarenbegroting voor de Europese Commissie. Een discussie die vaak veel voeten in de aarde heeft. En die nu nog moeilijker wordt, want het Europees Parlement dringt er in een resolutie op aan om daarbovenop nog een economisch herstelfonds van 2.000 miljard – of 2 biljoen – euro op te richten.

Om u een idee te geven: 2 biljoen euro, daar koop je in België 9,3 miljoen huizen voor. Het bruto nationaal product van België (de totale waarde van álle diensten en goederen die in één jaar worden geleverd) bedraagt maar een kwart van dat bedrag. 546 miljard euro om precies te zijn. Frankrijk heeft een bnp van 2.560 miljard dollar.

Het geld moet hard getroffen lidstaten helpen met leningen en rechtstreekse investeringen. “Het moet lang genoeg meegaan om de langetermijnimpact van de crisis in te perken”, zegt het Europees Parlement. “Het moet onze economieën transformeren door kmo’s te ondersteunen en werkgelegenheid te vergroten.”

Het fonds zou gefinancierd worden via langlopende obligaties, of door de Europese Unie zelf op zoek te laten gaan naar inkomsten. Dat zou dan kunnen via een taks op internetgiganten, milieutaksen of via een financiële transactietaks, zeggen de Europarlementsleden.

Het bedrag moet volgens de resolutie bovenop het nieuwe Europese meerjarenbudget komen. Het mag ook niet als argument dienen om net op dat budget te beknibbelen, zeggen de parlementsleden nog. Het is aan de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel (MR), om de lidstaten nu op één lijn te krijgen.