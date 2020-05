Ligue 1-club Montpellier verlengt contract van 42-jarige (!) aanvoerder Hilton

Montpellier behoudt het vertrouwen in zijn inmiddels 42-jarige kapitein Vitorino Hilton. De Braziliaanse centrale verdediger ondertekende vrijdag een nieuw contract.

Hilton speelt sinds 2011 voor Montpellier. In zijn eerste seizoen pakte hij met Le MHSC meteen de Franse titel. De Braziliaan werkte inmiddels 321 wedstrijden af voor het team, waarmee hij zesde staat in de ranglijst aller tijden van Montpellier.

Vrijdag zette Hilton al voor de negende keer zijn krabbel onder een contract bij de Franse club.

“Dit is de mooiste want ik denk dat het de laatste keer is, dus is het voor mij de mooiste van allemaal”, zegt de Braziliaan. “Dit is mooier dan een droom want ik droomde ervan tot mijn 40e te spelen en nu krijg ik de kans om tot mijn 43e op hoog niveau door te gaan. Dat is uitzonderlijk. Ik ga proberen er het maximum uit te halen.”