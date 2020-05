Ninove -

Buurtbewoners reageren verslagen nadat een uitslaande woningbrand in de Vrijheid­straat in Ninove donderdagavond het leven heeft gekost aan de 85-jarige Edgard V.D.M. De man werd aangetroffen op de gelijkvloerse verdieping van zijn woning en had naar verluidt geen schijn van kans.