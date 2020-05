Joodse man bedankt in prachtig gedicht buren voor begrip tijdens gecontesteerde balkongebeden

Antwerpen -

Midden april moest de politie in de Joodse wijk van Antwerpen nog bemiddelen tussen buren. Sommigen klaagden over overlast door de zogenaamde balkongebeden. “Waar ik woon, is dat helemaal niet het geval”, zegt Asher Schweitzer. “Net daarom wilde ik onze buren bedanken voor hun geduld.” Hij schreef een gedicht dat hij overal ging bussen.