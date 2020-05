Op naar een 1A met 14 clubs? Zo zal het competitieformat in het Belgisch voetbal er in de toekomst uitzien

Halleluja. De 23 stemgerechtigden van de Pro League hebben een akkoord bereikt over het Belgische profvoetbal. Club Brugge is kampioen, Waasland-Beveren is de pineut. Ook met maar 29 speeldagen op de teller. Post-corona-voetbal zal met ingekorte play-offs gebeuren, met nederlagen voor thuisploegen waar de lokale autoriteiten dwarsliggen en in de wetenschap dat de stand bij een eventuele stopzetting van de competitie meteen de eindstand zou kunnen zijn.

Jupiler Pro League: 16 clubs en mini-play-offs

Zestien clubs, met ­mini-play-offs. Zo zal het seizoen 2020-2021 eruitzien om de kalender niet al te zwaar te belasten gezien de coronadreiging. Na 30 speeldagen in de reguliere competitie spelen de eerste vier een play-off van zes speeldagen om de titel: de Champions Play-off.

De nummers vijf tot acht spelen ook zes speeldagen: de Europa League Play-off. Wie die wint, speelt nadien een finale tegende nummer vier van de Champions Play-off om het laatste Europese ticket, tenzij de bekerwinnaar ook in de Champions Play-off zit. In dat geval krijgt de winnaar van de Europa League Play-off automatisch het laatste Europese ticket en wordt er dus geen finale gespeeld.

Beide play-offs werken opnieuw met halvering van de punten. Dus:

NUMMERS 1 tot 4: Champions Play-off, waarin elke ploeg drie keer thuis en drie keer uit speelt voor de titel

Nummers 5 tot 8: Europa League Play-off, waarin elke ploeg drie keer thuis en drie keer uit speelt om het laatste Europese ticket

Barragematch: de winnaar van de Europa League Play-off en de nummer vier van de Champions Play-off spelen een finale om het laatste Europese ticket, tenzij de bekerwinnaar ook in Champions Play-off speelt.

Proximus League: zelfde concept, geen finale

Het concept blijft hetzelfde: acht teams die vier keer tegen elkaar spelen. Doordat Lokeren, Roeselare en Virton geen proflicentie kregen komen Deinze, Seraing en RWDM erbij.

De promotiefinale wordt geschrapt, de kampioen van de reguliere competitie promoveert.

En wat nadien?

In 2021-2022 zal het seizoen afgewerkt worden volgens het systeem dat oorspronkelijk voor dit jaar was voorzien. Concreet: dan wordt Play-off 1 dus weer met zes teams gespeeld, is er voor de eerste keer een Play-off 2 met zestien teams en maken de nummers zeven en acht van de Proximus League in Play-off 3 uit wie zakt.

Op naar 1A met 14 clubs

De ploeg die moet degraderen uit 1A of 1B, zal zijn vel voortaan niet meer gered zien doordat een reeksgenoot naast een licentie grijpt of failliet gaat. Daardoor is het vanaf nu mogelijk dat in één seizoen meer dan één club uit 1A of 1B verdwijnt. Op die manier hoopt de Pro League de hoogste klasse op termijn af te kalven naar een minimum van veertien clubs.

De Proximus League zou verder gaan met een minimum van zes clubs, waardoor er maar twintig profclubs zouden overblijven in België.

0-3 als match niet kan doorgaan

Ook nieuw volgend seizoen: een wedstrijd die door de lokale overheid om welke reden dan ook verboden wordt, moet op neutraal terrein worden afgewerkt. Gebeurt dan niet, dan verliest de thuisploeg met 0-3.

Alle clubs moeten ook nu al accepteren dat ze zich zullen neerleggen bij de stand, indien de competitie niet volledig afgewerkt kan worden.