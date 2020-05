Ex-icoon Daniël Van Buyten genoemd als potentiële sportief directeur bij Marseille

Gaat Daniël Van Buyten aan de slag in de Ligue 1? Bij Olympique Marseille is sportief directeur Andoni Zubizarreta vertrokken na drie seizoenen. De gewezen Spaanse keeper had nochtans nog één jaar contract bij L’OM dat als tweede eindigde in de Ligue 1. Maar bij Marseille zijn veranderingen op til.

Trainer André Villas-Boas zou ook moeten gaan en een Saoudische miljardair Al Awlid Bin Talal kan de club overnemen. In dat laatste geval zou Daniël Van Buyten (42) een goeie kans maken om de nieuwe sportief directeur te worden.

Tussen 2001 en 2004 was de Belgische verdediger een icoon bij Marseille. Tegenwoordig is Van Buyten spelersmakelaar, onder meer van Bornauw en Colassin. In België werkte hij al als raadgever voor Standard, maar dat was geen succes. Van Buyten is niet de enige kandidaat. Ook Luis Campos van Lille en Federico Balzaretti zijn opties.