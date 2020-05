OHL en Beerschot willen “desnoods op Noordpool” promotiefinale spelen

In schril contrast met vorig seizoen - toen voorzitter Francis Vrancken voor de beslissing van het BAS poseerde met een glas champagne - hulde Beerschot zich de voorbije weken in absolute stilzwijgen. Samen met OHL wachtte het stilletjes af tot ze samen werden toegelaten tot een 1A met 18 clubs. De burgemeester Mohamed Ridouani had het signaal gegeven dat een wedstrijd in coronatijd een gevaar voor de openbare orde betekende. Zelfs als die achter gesloten deuren werd gespeeld.

Dat standpunt veranderde nadat beide clubs donderdag het mes op de keel werd gezet. Als de promotiefinale niet meer gespeeld kon worden, zou zo waar Westerlo naar 1A stijgen. “Achterkamergefoefel van het hoogste niveau”, reageerde Ridouani. “Net als je denkt dat het niet erger kan, is er de Pro League om zichzelf te overtreffen.”

Beerschot en OHL kozen vrijdagmiddag eieren voor hun geld. Een wedstrijd met nieuwe kernen begin augustus is ver van ideaal, maar hun beste kans om 1A te bereiken.

“Het is vreemd dat wij wekenlang van verschillende clubs hoorden dat ze het voorstel voor een competitie met 18 ploegen steunen en dan nu plots merken dat iedereen voor behoud van het huidige format heeft gestemd”, zei Beerschot-ondervoorzitter Walter Damen. “Ik stel mij daar ernstige vragen bij. Maar oké. Die terugmatch tegen Leuven moet en zal nu gespeeld worden, al was het op de Noordpool.”

Pro League-CEO Pierre François sloot vrijdag niet uit dat de wedstrijd in Duitsland wordt gespeeld “indien de autoriteiten akkoord gaan”. Het maakt de Pro League eigenlijk niet uit, zo lang er maar een sportieve stijger is. De uitslag uit de heenmatch - 1-0 voor Beerschot - blijft behouden.

OHL probeert zijn thuisvoordeel te redden door Mohamed Ridouani te vragen om in eigen stadion te spelen. De Leuvense burgemeester liet vrijdagavond de deur op een kier voor een wedstrijd op 1 of 2 augustus. Tot 31 juli zijn sportcompetities niet toegelaten in België, op 7 augustus begint het nieuwe seizoen.

“Een officieel verbod bij burgemeestersbesluit op een match in augustus is er vooralsnog niet”, zei Ridouani. “Ik zal me breed bevragen bij de lokale en federale veiligheidsdiensten. Samen met OHL en Beerschot zullen we alles rustig bespreken, op een constructieve en volwassen manier.”(dvd, kofr, bla)