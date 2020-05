Waasland-Beveren trekt naar de rechter

“De absurditeit van het voetbal. Weken vergaderen en dan dit.” Dirk Huyck, de voorzitter van Waasland-Beveren was gisteravond te emotioneel om te reageren, maar ’s ochtends voelde hij de bui al hangen. Tot donderdag dachten ze op de Freethiel dat ze gered waren. De weg naar een competitie met 18 ploegen lag open, maar toen keerde het tij.

Competitiefixing. Waasland-Beveren is niet de best geplaatste partij om deze term te gebruiken, maar dat gevoel leeft ginds wel. Er is gemanipuleerd om een competitie met 18 ploegen te boycotten. Mehdi Bayat, Michel Louwagie...zij wilden dat niet. “We moeten ons vragen stellen over de samenstelling van de Pro League”, stelt persverantwoordelijke Martijn De Jonghe. “Iedereen veegt voor zijn eigen deur. Onbegrijpelijk dat het voorstel van 18 teams, waarin zeven van de acht leden van de werkgroep zich konden vinden, het niet haalde.”

Het beste alternatief voor Waasland-Beveren was een nietigverklaring van de competitie. Als de Pro League niet aan 80 procent van de stemmen kwam, kon de rangschikking na 29 speeldagen nooit aanvaard worden als eindklassement. Dan was er geen kampioen en geen daler, zoals in Nederland. Helaas, Beveren miste één stem van de K11 – de kleine ploegen – om onder die 80 procent te blijven.

Door Waaslandse ogen werden overal complotten gezien. Waarom heulden zoveel kleintjes plots mee met de groten? Het kon niet anders of er was creatief omgesprongen met de solidariteitsbijdragen. Wie tegen het voorstel om met 16 te spelen stemde, had geen recht op financiële steun fluisterde men. En waarom was Westerlo plots zo inschikkelijk? Dan moest er hen een ferme kans beloofd zijn op 1A als ze in ruil niet naar de rechtbank stappen om de licentie van Moeskroen aan te vechten...

Moeilijk te bewijzen, maar het gevoel leefde dat iedereen van Waasland-Beveren af wou. Daarom stapt de club nu naar de rechtbank. “We putten al onze middelen uit”, vervolgde Martijn De Jonghe. “Dit is een flagrante schending van de reglementen. Een onafgewerkte competitie mag nooit als definitief beschouwd worden. We konden ons op de 30ste speeldag nog redden.”

Overname in gevaar

Daarvoor moest dan wel gewonnen worden van Gent, maar die speeldag komt er niet. In het bondsreglement staat volgens de advocaten wel letterlijk: Als een competitie niet wordt afgewerkt is er geen daler. Daaraan klampt W-Beveren zich vast. Maar of ze kans maken? Het precedent in Nederland waar de rechter Cambuur en De Graafschap ongelijk gaf tegen de KNVB belooft weinig goeds. Net als het feit dat 84 procent van onze profclubs instemde met dit eindklassement.

Maar de Waaslanders hebben niets meer te verliezen. De toekomst oogt niet rooskleurig als ze zakken. Op de achtergrond volgden Duitse kandidaat-overnemers deze zaak , maar zullen die nog investeren als W-Beveren niet meer op het hoogste niveau speelt? Twijfelachtig. “Dit is een drama voor onze club”, besluit Wim Van Goethem van het overkoepelende supportersorgaan. “Zo krijgen de mensen een degout van het voetbal.”