“Nieuwe partijnaam zou sluitstuk van vernieuwing kunnen zijn”

“Ik heb een nieuwe naam voor de partij in mijn hoofd, maar die houd ik voorlopig nog even voor mij.” Dat zei kandidaat-voorzitter Egbert Lachaert op het debat tussen de vier kandidaten gisterenavond. Het debat vond zonder publiek plaats en werd via Facebook uitgezonden. “Een nieuwe partijnaam zou het sluitstuk van een vernieuwingsoperatie kunnen zijn”, aldus Lachaert.

Dat de partij toe is aan vernieuwing, daarover waren de vier kandidaten het eens. Bart Tommelein bijvoorbeeld had het over de nood aan betere interne en externe communicatie. Bij Lachaert ging het dan weer over een scherpere profilering op de sociaal-economische kernthema’s.

Tijdens het debat verdedigde Els Ampe ook haar scherpe campagne met de vrijheid van meningsuiting die volgens haar in een liberale partij heilig is. Stefaan Nuytten nam het op voor “de basis”, die volgens hem genegeerd wordt. (pl)