Eén likje of krabje kan genoeg zijn

Rabiës of hondsdolheid is een dodelijke infectie die veroorzaakt wordt door een virus. Meestal nadat mensen gebeten, gekrabd of gewoon gelikt worden door zoogdieren zoals honden, katten en apen. Maar ook vleermuizen, die verantwoordelijk worden geacht voor het coronavirus, zijn vaak dragers en verspreiders.

Waar komt rabiës voor?

“Sinds juli 2001 is België officieel vrij van klassieke rabiës bij landdieren, en komt het alleen voor bij vleermuizen en uitzonderlijk bij (illegaal) geïmporteerde zoogdieren. Maar in meer dan 150 landen wereldwijd is er wel nog acuut gevaar. En nog ieder jaar sterven meer dan 55.000 mensen ter wereld aan de gevolgen van rabiës – 40 procent van de slachtoffers zijn kinderen. In mei 2019 vertoonde een jong meisje uit Noorwegen na een reis in Azië en na contact met een pup symptomen van de ziekte. Enkele dagen later overleed ze.

Wat zijn de symptomen?

“Rabiës is vooral een heel verraderlijk virus”, benadrukt professor Patrick Soentjens, hoofdarts van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. “Besmetting van andere dieren en mensen kan al gebeuren vóór het verschijnen van de eerste ziektetekens.”

Besmette dieren zijn vaak agressief of net suf. Andere klinische tekenen kunnen koorts, overdreven speekselproductie, weigeren van voedsel, opwinding, overgevoeligheid voor licht en sterke geluiden, en spiertrillingen zijn.

De symptomen bij mensen zijn vergelijkbaar: rillingen, koorts, algemene malaise, verminderde eetlust, misselijkheid, braken en hoofdpijn. De plaats van de beet kan pijnlijk zijn of jeuken. Na de eerste verschijnselen treden klachten op zoals nekstijfheid en stuiptrekkingen, door aantasting van het centraal zenuwstelsel. Uiteindelijk belanden patiënten in een coma en sterven ze.

Kunnen we ons dan niet laten vaccineren?

Er bestaat een zeer veilig en goedkoop preventief vaccin tegen hondsdolheid dat bescherming biedt tegen het virus. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde, referentiecentrum voor rabiës, raadt vaccinatie aan bij avontuurlijke en lange reizen, vooral naar Afrika en Azië. Ook mensen die geregeld naar deze gebieden reizen, halen best zo’n inenting. Het tweeledig vaccinatieschema tegen hondsdolheid wordt sinds mei 2018 in alle Belgische reisklinieken toegepast.

“Niet-gevaccineerde patiënten krijgen na een risicobeet meestal injecties in de wond met actieve antistoffen (rabiës-immunoglobines), net als bijkomende vaccins verspreid over 28 dagen. Het probleem is dat deze injecties met antistoffen snel na het risicocontact toegediend moeten worden. Ze zijn ook duur en vaak moeilijk te verkrijgen in landen waar het risico op hondsdolheid bestaat”, aldus dokter Soentjens.

En als we toch een geadopteerd dier uit een risicoland willen meebrengen naar huis?

“Dat is sowieso een slecht idee. Maar wanneer je dan toch een dier wil meebrengen uit een risicoland, moet je een vaccinatie- en bloedtestprocedure volgen die minstens vier maanden zal duren”, klinkt het bij het FAVV. En dat is niet gebeurd met katje Lee, omdat kat en baasje door de coronacrisis sneller dan voorzien werden geëvacueerd uit Peru.

Waarom kan het dier hier dan niet in quarantaine worden geplaatst?

“Dat is helaas niet mogelijk. We spreken hier over een strikte quarantaine in een goedgekeurde instelling waar een bevoegd persoon met beschermingskledij zich over het diertje zou moeten ontfermen”, aldus Helène Bonte van het FAVV. “En zo’n erkende instelling bestaat in België niet omdat ons land vrij is van rabiës.”