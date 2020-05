Kalmte op de weg door coronavirus heeft dubbel effect: minder ongevallen, maar die zijn wel twee keer zo dodelijk

Ook zo vlot op uw bestemming geraakt de laatste dagen? Het is niet het enige gunstige effect van de kalmte op de weg. De verkeersrust in de laatste weken van maart deed het aantal ongevallen met verwondingen in het eerste trimester van dit jaar dalen met 12 procent. Bovendien telt Vias door de lockdown een pak minder gewonden (-14 procent) en doden op de weg (-6 procent).

Maar het mindere verkeer door de coronamaatregelen heeft ook een keerzijde: “Mensen nemen nu veel meer risico’s en rijden met een veel hogere snelheid. De ongevallen die nu gebeuren zijn daardoor veel ernstiger. We berekenden dat ongevallen tijdens de lockdown twee keer dodelijker zijn dan voor deze periode”, zegt Stef Willems van verkeersveiligheidsinstituut Vias.

“Cijfers om over te treuren, want eigenlijk kon het niet veiliger zijn dan nu”, zegt verkeersdeskundige Willy Miermans. “Het lijken wel de jaren 70 van vorige eeuw. Toen reden er een pak minder auto’s, maar telden we nog veel meer doden. Drukte kunnen we in die zin een veilig fenomeen noemen voor hoe dodelijk het verkeer is. Want hoe meer weggebruikers, hoe minder snel we kunnen rijden en hoe minder ernstig de ongevallen zijn.”

Visuele prikkels

Professor Verkeersveiligheid Tom Brijs “Je hebt het gevoel dat je verder kan kijken. Daardoor ga je verkeerdelijk denken dat je meer tijd hebt om te reageren”

Maar hoe komt het dat zo veel bestuurders door de kalmte op de weg het gaspedaal dieper indrukken? “Uit gedragsonderzoek weten we dat visuele prikkels bepalend zijn voor het rijgedrag”, zegt professor Verkeersveiligheid Tom Brijs van de UHasselt. “Je ziet minder verkeersdeelnemers en je hebt het gevoel dat je verder kan kijken. Daardoor ga je verkeerdelijk denken dat je meer tijd hebt om te reageren.”

Brijs vermoedt ook dat veel mensen wisten dat de politie in de eerste weken van de lockdown veel minder snelheidsduivels zou flitsen omdat ze zich op andere taken moest concentreren. “Een lagere pakkans staat vaak omgekeerd evenredig met de snelheidsmeter.”

Vias roept de weggebruikers op om de komende weken extra voorzichtig te zijn. Het verkeer zal nog altijd kalmer zal zijn dan normaal. “Maar rijd niet te snel. Houd rekening met elkaar, zoals je ook doet om niet besmet te raken.”