Speuren naar zieke ambtenaren om te weten of nieuwe golf er komt

Om goed én snel te weten of de corona-epidemie in ons land weer de kop opsteekt, wordt voortaan veel minder naar nieuwe ziekenhuisopnames en het aantal patiënten op intensieve zorg gekeken, maar wel meer naar het aantal afwezigheden bij ambtenaren. Het gaat daarbij om het Belgische overheidspersoneel, zijnde meer dan 60.000 mensen.

“Dit is voor ons een erg interessante en belangrijke, vroege indicator om op te merken of er onder de bevolking meer mensen ziek thuisblijven”, aldus viroloog Steven Van Gucht (Sciensano). Cijfers over ziekenhuisopnames blijven weliswaar ook nuttig. Maar omdat het een tijd duurt voor zieke mensen in het ziekenhuis belanden, zit er op die cijfers de nodige vertraging, waardoor de overheid riskeert te laat in te grijpen om de epidemie onder controle te houden.

De cijfers van het ziekteverzuim bij ambtenaren – op dit moment overigens stabiel, wat doet vermoeden dat er geen nieuwe golf aankomt – worden verder aangevuld met nog twee andere vroege indicatoren. “Dat zijn het aantal consultaties bij huisartsen voor griepachtige klachten”, aldus nog Van Gucht. “En we kijken ook naar het aantal mensen dat een positieve test voor Covid-19 aflegt.” Maar ook dat laatste evolueert gunstig: “Qua nieuwe besmettingen zien we nu dagelijks een daling met 10 procent per dag.”(wer)