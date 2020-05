Het best verkochte boek is eigenlijk al drie jaar oud

Alsof een kookboekje met veggieschotels verschijnt vlak voor er gekkekoeienziekte uitbreekt. Zo valt de piekverkoop van Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt samen met de coronacrisis. In de week vóór de lockdownmaatregelen plots in de top tien, acht weken later doorgestoten naar nummer één in Vlaanderen en Brussel, waar inmiddels meer dan 19.000 mensen het blauwe bijbeltje in huis hebben. En dat terwijl tussen januari en eind maart welgeteld 1.576 exemplaren werden verkocht.

Niet dat het boekje van nergens kwam, want het is in meer dan 30 landen vertaald. Maar toch: de stijging, op en over nieuw werk van Lieven Scheire en Arnout Hauben, is opmerkelijk. Zelfs bij de uitgeverij die het werk van Haemin Sunim in België verdeelt, hebben ze geen sluitende verklaring. “We hebben geen speciale marketing gevoerd, er pakten bij mijn weten geen influencers mee uit en de auteur is hier niet uitgebreid in de media verschenen”, zegt Jantien Vermeiren van Lannoo. “Online heeft het boekje wel altijd vrij goed verkocht, misschien speelt dat nu, aangezien mensen meer online bestellen. Bol.com tipt het ook bij hun sectie boeken in de media.”

Handleiding bij lockdown

In de media? In Vlaanderen kreeg het amper een vermelding het afgelopen jaar, maar enkele Nederlandse kranten besteedden de afgelopen maanden wel wat aandacht aan het boek, en beïnvloedden op die manier het Nederlandse Bol.com. Bij de populaire pakjesleverancier zeggen ze dat het boek in de eerste twee weken van mei al bijna evenveel verkocht als in heel februari.

Het compacte boekje bevat hele en halve boeddhistische wijsheden, bijvoorbeeld in het deel ‘De kunst om een goede relatie in stand te houden’: Zelfs de mooiste muziek wordt vervelend als ik er voortdurend naar luister, staat er. Maar als ik even wegga en er dan weer naar luister, wordt het weer prachtig. Wie preteachend het schoolwerk in stand moe(s)t houden, vindt advies in het hoofdstuk over ‘De Toekomst’: Ben je een ouder die alles onder controle wil houden? (...) Als het antwoord ‘ja’ is, geef dan wat van die aandacht aan je eigen ouders. Als je goed bent voor je eigen ouders, leert je kind hoe het jou in de toekomst moet behandelen. Zo lijken veel pagina’s wel op een handleiding bij lockdown. Zelfs de titel is toepasselijk. “De inhoud van het boek past gewoon perfect bij de huidige situatie”, zien zowel de uitgeverij als de samensteller van de boekentoptien de ultieme reden voor de piekverkoop.

Filmmaker werd zen

En wie is nu verantwoordelijk voor al die verlichting? Haemin Sunim (46) ruilde als student Zuid-Korea voor de VS, waar hij filmmaker wou worden. Omdat hij zichzelf “niet wilde onderwerpen aan de maatstaf van succes van anderen” werd het echter een opleiding tot zenboeddhist, wat hij nu doceert. Op sociale media verzamelde hij inmiddels al anderhalf miljoen volgers, wat hem tot een popster van de mindfulness maakt. Een mens kan zich afvragen waar hij de tijd vindt om de dingen te zien waar we snel over kijken. Maar zie: er is al een opvolger voor het succesboek. Houden van dingen die niet perfect zijn. Wie weet wordt dat de bestseller voor de post-coronatijd.