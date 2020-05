Keeperstrainer Max de Jong dan toch weg bij Anderlecht

Na 8 jaar verlaat Max de Jong (51) dan toch Anderlecht. De Nederlandse keeperstrainer was sinds de komst van de nieuwe doelmannen-coach Jelle ten Rouwelaar naar het achterplan geschoven. Hij moest ook verantwoording afleggen aan Ten Rouwelaar en dat werd een moeilijke situatie. De Jong pakte sinds hij meekwam met John van den Brom in 2012 3 titels en 4 supercups bij RSCA. Al zijn doelmannen - van Proto over Boeckx en Sels tot Didillon en Van Crombrugge - presteerden puik, maar speler-manager Vincent Kompany wou toch een nieuwe keeperstrainer. Het jaar contract dat De Jong nog had werd nu in onderling overleg ontbonden. Hij krijgt nog een som mee en verhuist terug naar Nederland. Op Instagram bedankt De Jong nadrukkelijk het oude bestuur. “De kans die ik kreeg van Herman Van Holsbeeck en Roger Vanden Stock zal ik nooit vergeten. Dank aan iedereen met wie ik vreugde en verdriet heb gedeeld.” (jug)