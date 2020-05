Bundesliga herbegint: Augsburg-coach verlaat quarantaine-hotel voor tandpasta en huidcrème

Hoera, er is weer voetbal op tv. Vanmiddag is er de heropstart van de Bundesliga achter gesloten deuren en op de website van BILD loopt een grote aftelklok. Voor Heiko Herrlich herbegint de competitie wel in mineur. De coach van Augsburg vertelde op zijn persconferentie in geuren en kleuren hoe hij het quarantaine-hotel waarin zijn ploeg verblijft, op eigen initiatief had verlaten om tandpasta en huidcrème te gaan kopen. Hoe hij eerst zijn mondmasker vergat, hoe hij geen winkelkar kon nemen...Best grappig. Alleen vond Duitsland en het Augsburg-bestuur het niet zo amusant. Herrlich zag zijn fout in en verbande zichzelf van de training en van de wedstrijdbank. Deze namiddag tegen Wolfsburg wordt Augsburg geleid door assistent Tobi Zellner. Sneu, want voor Herrlich zou het zijn debuut zijn. Hij is nog maar sinds 10 maart aangesteld.

Nog opvallend: de coaches in Duitsland moeten dan toch geen mondmasker dragen op de bank. Anderhalve meter afstand houden volstaat. Verschillende trainers hadden geklaagd dat zo’n masker hun arbeidsvrijheid beperkt. Herrlich had zichzelf wel liever de mond gesnoerd. (jug)