Gent -

Het begon met ’s nachts biljarttafels in mekaar steken en eindigde met een ­imperium van café­spelen. In de jaren tachtig en negentig leek het alsof in elk Gents ­café wel een flipperkast of een jackpot van Café­spelen De Lange stond. Stichter Georges is op zijn 95ste overleden.