Rode Duivel Koen Casteels herneemt vandaag de competitie met Wolfsburg: “Ik heb geen angst om besmet te raken”

Menig voetballer is dit weekend jaloers op Koen Casteels. De doelman van Wolfsburg behoorde tot de eerste voetballers die weer begonnen te trainen na de corona-uitbraak. Zaterdag staat hij tussen de palen in de uitwedstrijd op Augsburg. “Het is een opluchting dat je weer weet waarom je acht weken lang hebt getraind.”