Microbioloog Herman Goossens: “We hadden die lockdown kunnen voorkomen, als we uitgebreid getest hadden”

Als we van in het begin uitgebreid getest hadden, hadden we wellicht een lockdown kunnen voorkomen. Dat zegt Herman Goossens (63) in de morgen. In februari riep de microbioloog, verbonden aan de Universiteit Antwerpen, al op breed te testen. “Maar dat is niet gebeurd”, zegt hij in De Morgen.

“Een kolossale vergissing die behalve Duitsland de meeste andere Europese landen maakten. Daarover voel ik frustratie. Niet tegenover de Belgische politici of op mijn collega-experts, maar tegenover het systeem. Er moet zeker een doorlichting komen over hoe het is kunnen gebeuren dat wij niets wisten over Taiwan. Zij begonnen midden januari al met uitgebreid testen, opsporen en isoleren, zo blijkt nu. Hier moest toen nog de discussie begonnen over de vraag of dit wel of niet erger was dan de griep.”

”Maar Taiwan is door China uit de Wereldgezondheidsorganisatie geweerd. Resultaat: de wereld kreeg van de WHO de Chinese aanpak in Wuhan voorgeschoteld als exemplarisch. Een extreme lockdown, dus. We hadden die informatie uit Taiwan moeten hebben. Dat is een les voor de toekomst. Waarom kon niemand deze cruciale kennis doorspelen? Nu is de wereld daardoor de mist ingegaan. We hadden die lockdown wellicht kunnen voorkomen.”