Helikopterpiloot bij crash Kobe Bryant was niet dronken of gedrogeerd

De helikopterpiloot die op 26 januari met aan boord voormalig NBA-ster Kobe Bryant (41) en zijn dochter Gianna (13) crashte, had in zijn bloed geen sporen van alcohol of drugs. Dat bracht de autopsie van het lichaam van de piloot vrijdag naar voren.

De vijftigjarige Ara Zobayan bestuurde het toestel dat op weg was naar een basketbaltoernooi. De helikopter vloog tegen een heuvel in Los Angeles en geen van de negen inzittenden overleefde de klap.

Het rapport van de lijkschouwers in Los Angeles kon bevestigen dat Zobayan geen alcohol of drugs tot zich had genomen voor de trip en onderlijnde dat de reden voor de dood van de passagiers ‘toeval’ betrof.

Volgens het onderzoek verplaatste de helikopter zich tegen een snelheid van 296 km/u. Het weer was mistig en in het noordwesten van Los Angeles stortte het toestel zich te pletter tegen een heuvel.

Wat Bryant betreft, bevestigt het rapport van de lijkschouwers dat hij onmiddellijk gestorven is door een grote hoeveelheid aan verwondingen over zijn hele lichaam. De vijfvoudige NBA-kampioen met de LA Lakers stopte in 2016 met basketballen.