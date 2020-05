Trump lanceert operatie Warp Speed, ‘grootste wetenschappelijk project sinds eerste atoombom’: nog dit jaar massaal vaccins produceren, samen met een halve Belg

De belangrijkste adviseur in operatie Warp Speed is een halve Belg Foto: REUTERS

De Amerikaanse president zet het grote geschut in de strijd tegen Covid-19. In sneltempo, hij hoopt op december, wil Donald Trump een vaccin tegen het coronavirus ontwikkelen, testen en op de markt brengen. Belangrijkste adviseur wordt Moncef Slaoui, een Marokkaan, die in ons land biologie ging studeren aan de ULB in Brussel.

Hij hoopt dan ook zo vlug mogelijk resultaten te kunnen boeken, met als doel eind dit jaar of uiterlijk begin volgend jaar een vaccin te hebben. Adviseur Moncef Slaoui, het hoofd van de vaccindivisie van GlaxoSmithKline, moet hem daarbij helpen.

En die 61-jarige wetenschapper is een halve Belg. Hij werd in Marokko geboren en zou op zijn zeventiende geneeskunde gaan studeren in Parijs, maar omdat hij zijn deadline om in te schrijven overschreed, ging hij biologie studeren aan de ULB in Brussel. Later behaalde hij zijn doctoraat als microbioloog en immunoloog.

Slaoui, die aan het hoofd stond van de vaccindivisie van GlaxoSmithKline en meerdere vaccins ontwikkelde, moet Trump begeleiden in “Operation Warp Speed”. Operatie wat? Trump verwijst naar de zogeheten warpsnelheid in de televisieserie Star Trek. Ruimteschepen reizen daarbij sneller dan de lichtsnelheid. De president wil dus tegen een topsnelheid een nieuw vaccin. En de inspanningen, die geleverd worden, vergelijkt hij zelfs met de ontwikkeling van de atoombom in de Tweede Wereldoorlog, het Manhattan Project.

Nog meer Belgen betrokken

Slaoui is niet de eerste Belg die betrokken wordt bij de zoektoct naar dat ene wondermiddel dat ons moet bevrijden van corona. Ook Johnson & Johnson, het moederbedrijf van het Belgische Janssen Pharmaceutica.

Momenteel worden er 14 potentiële vaccins onderzocht, zei Trump. Daarnaast lopen er momenteel al meer dan 130 studies om een behandeling voor Covid-19 te vinden, aldus Trump.

Als andere landen eerst met een vaccin op de proppen komen, zullen de VS helpen met de distributie van het vaccin, zei hij verder. Volgens de president hebben de VS in deze zaak “absoluut geen ego”, maar is het enkel zaak om samen te werken met landen over de hele wereld.

De ontwikkeling van het vaccin is geen zaak van winst, aldus Trump. Als de VS als eersten met het vaccin op de proppen komen, zal het aan een betaalbaar tarief beschikbaar zijn voor de rest van de wereld.