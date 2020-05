Vlaanderen investeert 2,2 miljard euro in mobiliteit en openbare werken in 2020

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) wil een hoog investeringsritme aanhouden, ook tijdens de economische relance. Ze investeert 2,2 miljard euro in haar twee beleidsdomeinen.

“Mijn beleidsdomein is bij uitstek een domein met heel wat overheidsopdrachten en investeringen en ze vormen een belangrijke motor van onze Vlaamse economie. Net daarom houden we dat hoge investeringsritme in 2020 aan, ondanks de coronacrisis”, zegt minister Peeters.

“We investeren 2,2 miljard in 924 uiteenlopende projecten. We geven hiermee een maatschappelijke en economische boost aan de sector van de wegen- en waterbouwers maar vooral ook aan onze volledige economie, want iedereen plukt hier de vruchten van”, klinkt het.

Minister Lydia Peeters Foto: Photo News

Het regeerakkoord voorziet verschillende grote investeringsprojecten, waarvoor er meer dan 550 miljoen euro voorzien wordt in 2020. Minister Peeters stelt nu haar geïntegreerd investeringsprogramma voor 2020 voor na begrotingsaanpassing. Voor alle ingeschreven projecten zijn de concrete budgetten voorzien.

Oosterweel

Zo is er bijvoorbeeld 180 miljoen euro voorzien voor allerlei werken aan de Brusselse ring. Voor de Oosterweelwerken in en rond Antwerpen is meer dan 165 miljoen euro voorzien.

Voorts is 124 miljoen euro voorzien voor verkeersveiligheidswerken, onder meer aan een twintigtal gevaarlijke kruispunten.

Voor de installatie van trajectcontroles, de opstart van het ombouwen van de huidige camera’s naar digitale camera’s en de bewaking in het kader van dynamisch verkeersmanagement is 14 miljoen euro ingeschreven.

Goed nieuws voor fietsers

Fietsinfrastructuur kan rekenen op 180 miljoen euro. En eerder deze week had de minister al aangekondigd dat dit jaar 160 miljoen euro ingeschreven staat voor de herstelling van bruggen, tunnels en keermuren, waarvan 90 miljoen euro specifiek naar de bouwwerken in slechte staat.

De Vlaamse havens kunnen in totaal rekenen op een investering van bijna 520 miljoen euro. Het openbaar vervoer kan rekenen op 83,5 miljoen euro voor rollend materieel, 60 miljoen euro voor onderhoud van het tramnet en bijna 10 miljoen euro voor de stationsomgevingen.