Zeker 24 doden bij verkeersongeval in India

In het noorden van India zijn zaterdag 24 arbeidsmigranten om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Vijftien anderen raakten gewond, zo heeft de politie meegedeeld.

Het ongeval vond ‘s ochtends plaats in Auriya, in de staat Uttar Pradesh. Een vrachtwagen met meer dan 20 arbeidsmigranten botste er tegen een stilstaand voertuig dat bouwmateriaal en ook arbeidsmigranten aan boord had.

Door de lockdown in India, ingesteld om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan, kunnen miljoenen arbeiders niet werken. Dat heeft geleid tot een massale uittocht vanuit de steden naar de dorpen. Velen vertrekken te voet, met hun gezin, en proberen onderweg te liften.

De voorbije dagen kwamen er meerdere meldingen van verkeersongevallen waar arbeiders bij betrokken waren. Zo kwamen vorige week zestien mensen om toen ze door een goederentrein werden aangereden.