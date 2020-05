Epidemioloog Pierre Van Damme: “Ik verwacht dat we eind 2021 van dit virus af zijn”

Reproductiecijfer, groepsimmuniteit en patiënt nul. Tot maart vielen die termen vooral in de aula van professor Pierre Van Damme uit Kontich, epidemioloog en vaccinoloog aan de Universiteit Antwerpen. En zie: twee maanden verder en de hele wereld kan erover meepraten. “Mijn broer zei het nog: alles wat jij jarenlang hebt verteld, valt nu allemaal samen in een grote puzzel. Dat had hij prachtig gezegd.” Tijd voor een gesprek met de misschien wel meest optimistische expert van allemaal.