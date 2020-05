Maggie De Block: “Denk niet ze me nog eens zullen vragen om minister te worden”

Huidig minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) gaat ervan uit dat ze aan haar laatste maanden als lid van de regering bezig is. “Ik denk niet dat ze me nog eens gaan vragen om minister te worden”, zegt ze in een interview met ‘Het Laatste Nieuws’.

Maandag start de kiesstrijd voor een nieuwe partijvoorzitter bij Open VLD. Nadien zal er een elegante exit gezocht moeten worden voor huidig voorzitter Gwendolyn Rutten. De kans dat de liberalen erbij zijn in een volgende regering is groot, de kans dat Rutten dan naar voren geschoven wordt als minister evenzeer.

Probleem voor De Block: Rutten is net als zij afkomstig uit Vlaams-Brabant en de kans dat Open VLD twee ministers uit dezelfde provincie voorstelt, is quasi onbestaande. Dat beseft ook De Block, die daar verder niet te veel conclusies wil verbinden. “Het is gezond als je als partij eens een wissel van de wacht doet.”

In het verleden verklaarde De Block al dat ze enkel voort wil doen op Volksgezondheid en een ander departement als minister niet ziet zitten. “Maar wat is de kans dat er opnieuw een liberaal op Volksgezondheid komt? Er zijn veel andere partijen die dat ook graag zouden binnenhalen.” Al houdt ze nog een slag om de arm. “Als ze het mij toch zouden vragen? Ja, dan zou ik het wel doen natuurlijk.”