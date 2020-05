MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez heeft een groot reddingsplan voor de horeca klaar: “BTW moet naar 6 procent, op alles”

De horeca zal pas ten vroegste na 8 juni als een van de laatste sectoren weer aan de slag mogen gaan. Om die periode te kunnen overbruggen, zijn wel bijkomend steunmaatregelenpakket nodig. MR-voorzitter komt met een reddingsplan. “De BTW moet verlaagd worden naar 6 procent, op alles.”

De CEO van Horeca Vlaanderen, Matthias De Caluwe trok eerder al aan de alarmbel. Een mokerslag voor hotels, restaurants en cafés noemt hij de coronacrisis. Het omzetverlies - 3,9 miljard euro - is enorm. En beterschap is er nog lang niet in zicht.

Er moet dus iets gebeuren, of het aantal faillissementen in de sector zal niet te overzien zijn. En dat beseft MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez maar al te goed. Hij komt dan ook met een interventieplan. “We moeten de horeca redden”, zegt hij in de kranten van Sudpresse.

Bouchez wil deze taferelen opnieuw mogelijk maken met een ambitieuze strategie Foto: Jimmy Kets

De liberaal koppelt er meteen ook een ambitieuze strategie aan vast. Daarvan zegt hij dat die “ondersteund zullen worden door de regering.”

Opvallend is zijn plan om de BTW te verlagen van 21 procent naar 6 procent. Een maatregel waar de horeca al jaren naar snakt. De verlaging zou er niet alleen voor niet-alcoholische dranken komen, maar zou algemeen zijn.

Concreet zou dit betekenen dat de bedrijven bier, wijn en andere sterke dranken aan zes procent zouden kunnen aankopen. Een lichtpuntje, toch wel. “We zullen de horeca ook niet aansporen om in ruil de prijzen te laten zakken”, aldus Bouchez.

“Geen sociale bijdragen eerste kwartaal”

“Daarnaast willen we dat bedrijven in deze sector het eerste kwartaal van het herstel geen sociale bijdragen moeten betalen. In het tweede kwartaal slechts 25 procent, 50 procent in het derde kwartaal en 75 procent in het vierde.”

“Aan het eind van een jaar keren we terug naar de normale premiebetaling (…) Wat betreft deze sociale premies is er al uitstel van betaling voor de eerste twee kwartalen van 2020 tot december van dit jaar.”

“Indien betaald in december 2020, kunnen we een korting van 5% geven. Het is ook mogelijk deze betaling uit te stellen tot juni 2021, maar dan zonder deze korting.”

Uit eten gaan met ecocheques

Tot slot wil Bouchez dat het mogelijk wordt voor bedrijven om restaurantkosten voor de volle 100 procent af te trekken. Ook uit eten gaan met ecocheques moet mogelijk worden. Voor een beperkte periode, dat wel.