Het verhaal rond katje Lee ontspoort: woordvoerster met de dood bedreigd

“Thuis”, op Eén, heeft er niets aan. Aan de soap rond het katje ‘Lee’ komt geen eind. Nu het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen heeft verkondigd dat het pluizige beestje, dat Selena Ali uit Peru meenam, een spuitje moet krijgen, wordt de woordvoerster van het FAVV met de dood bedreigd.

De Stabroekse studente Selena Ali bracht het katje uit Peru. Maar het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid lacht er niet mee. Want het dier kan drager zijn van rabiës of hondsdolheid. Volgens viroloog Steven Van Gucht “het gevaarlijkste en meest dodelijke virus ter wereld.” geen enkel risico kan genomen worden, klinkt het.

Het FAVV eist daarom van het van baasje, Selena Ali, een dwangsom van 5.000 euro per uur dat de kitten niet aan hen wordt overgedragen voor euthanasie. En dat is niet naar de zin van sommige dierenactivisten.

Video: ATV

Die staan aan de kant van Ali, uiteraard. Tienduizenden mensen ondertekenden ook al een petitie die stelt dat het katje moet blijven leven.

Meer dan tienduizend handtekeningen moeten het katje Lee in leven houden Foto: rr

Maar sommigen gaan verder dan die ene steunkrabbel. Zo is, volgens de Antwerpse televisie ATV, de woordvoerster van het FAVV met de dood bedreigd.

Ze kreeg eerder al bedreigingen via e-mail en sms. Maar er volgden dus ook nog doodsbedreigingen. De woordvoerster legde klacht neer bij de politie. Die houdt haar woning nu ook in de gaten.

Bij het FAVV vragen ze om respect, omdat de woordvoerster gewoon haar job doet.

De rechtszaak over katje Lee is inmiddels met twee weken uitgesteld. ‘Elke dag dat Lee in leven blijft, is een dag gewonnen’, zegt Ali.

