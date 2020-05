Bestuurster ramt MUG in de flank nadat ze zwaailichten en sirene niet opmerkt aan kruispunt

Sint-Niklaas / Temse / Kruibeke / Bazel - In Temse is de MUG van het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas zaterdagvoormiddag betrokken geraakt bij een ongeval. Er raakte niemand gewond, maar de botsing veroorzaakte heel wat verkeershinder.

De MUG, die omstreeks 10 uur prioritair op weg was naar een dringende opdracht in de Kruibeekse deelgemeente Bazel, werd op het kruispunt van de N16 met de Hoogkamerstraat in de flank gegrepen door een personenwagen.

De bestuurster van de auto was een oudere dame die alleen in de wagen zat. Ze had net groen licht gekregen, maar had de MUG die net op dat moment het sirene en blauwe zwaailichten het kruispunt opreed niet opgemerkt. De MUG werd in de flank geramd en beide voertuigen liepen daarbij heel wat schade op en moesten getakeld worden.

Gelukkig raakte niemand gewond bij de botsing. Politie en brandweer moesten de N16 richting Temsebrug een tijdlang afsluiten voor het verkeer wat onmiddellijk voor heel wat verkeershinder zorgde in de buurt. Het kruispunt is het gevaarlijkste kruispunt van het Waasland en een zogenaamd ‘zwart punt’. Er zijn wel concrete plannen om het kruispunt opnieuw aan te leggen om het veiliger te maken.