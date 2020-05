Vier schattenzoekers overleden in Griekse grot

Vier Griekse mannen zijn om het leven gekomen tijdens een zoektocht naar een goudschat bij de badplaats Loutraki. Het zou gaan om drie buurtbewoners, zo melden lokale nieuwsbronnen.

De mannen, tussen de 35 en 70 jaar, waren afgedaald in een grot die in de Tweede Wereldoorlog als schuilkelder had gediend. Al decennialang doen in de buurt verhalen de ronde over een schat van gouden munten die daar achtergelaten zou zijn.

Om de grot te verlichten, maakten de vier gebruik van een generator om de grot te verlichten. Door de uitlaatgassen van die generator zijn de vier gestikt, zegt de burgemeester van het toeristenstadje tegen Griekse media. Loutraki staat onder meer bekend om zijn lokale thermen.