Stormloop in Antwerpse winkelstraten blijft uit

Er zijn geen incidenten in de provincie Antwerpen tijdens de eerste zaterdag dat de winkels weer mochten openen na de coronalockdown. Zowel in Antwerpen, Mechelen als Turnhout bleef het rustig, shoppers houden zich aan de geldende maatregelen en respecteren de nodige afstand tot andere mensen en wandelrichtingen.

In Antwerpen is het heel rustig op de Meir. “We hebben geen problemen te melden, shoppers blijken zich goed te gedragen en er is ook geen grote opkomst”, zegt Willem Migom van PZ Antwerpen.

Ook in centrumstad Mechelen valt de drukte zeer goed mee. “Er is wel volk, maar de drukte valt zeer goed mee”, zegt Dirk Van de Sande van PZ Mechelen-Willebroek. “De experten hebben deze week zeer goed gesensibiliseerd en mensen afgeraden naar de winkelstraten af te zakken tenzij ze echt iets dringend nodig hadden. In Mechelen worden alle maatregelen goed nageleefd, we hebben een patrouille van de politie en gemeenschapswachten om toezicht te houden en dat verloopt allemaal rustig.”

Extra politie in Turnhout

In Turnhout zijn extra politieploegen en mensen van de dienst economie van de stad ingezet om bijkomende borden te plaatsen zodat mensen duidelijk weten wat kan en wat niet. “We hebben echt heel veel extra mensen ingezet, ook stadswachten en mensen van sociale organisaties om toezicht te houden en mensen te informeren. Tot nu toe verloopt alles rustig en is er ook geen grote massa volk in onze winkelstraten. Hier en daar moeten we mensen erop wijzen dat ze tegen de richting in wandelen, maar dat gaat niet om kwade wil maar eerder om verstrooidheid”, zegt burgemeester Paul Van Miert (N-VA).