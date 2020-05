Pas geopende stranden in Griekenland lokken massa zonnekloppers

De stranden in Griekenland, Frankrijk en Italië gingen zaterdag open voor het eerste weekend sinds de versoepeling van de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Toeristen zakten bij bosjes af naar de zee om pootje te baden.

Honderden mensen zakten af naar de oceaan, na een wekenlange ophokplicht. Met temperaturen van meer dan 30 graden zochten de Grieken verkoeling op meer dan 500 stranden, die opnieuw werden geopend.

De stranden rond Athene zijn enorm populair, na weken van quarantaine Foto: EPA-EFE

In het hele land werd vrijdag in razend tempo gewerkt om de stranden te prepareren. Luifels werden opgezet, strandzetels opgesteld. Bars afgestoft.

Zonnekloppers, die even willen relaxen, moeten zich wel aan de coronaregels houden. Volgens de richtlijnen van de overheid zijn er niet meer dan 40 personen toegelaten ​​per 1.000 vierkante meter. Parasolstokken moeten vier meter van mekaar verwijderd zijn. De schermen van de parasols moeten minstens een meter uit mekaar staan.

Strandzetels worden gedesinfecteerd Foto: EPA-EFE

Eindelijk ontspanning, ook in Frankrijk en Italië

“Dit is het beste wat ons oudjes kon overkomen. Eindelijk kunnen we ons weer ontspannen na een tijdje opgesloten te zijn geweest”, vertelde een 70-jarige lokale Yannis Tentomas aan Reuters.

Bij onze zuiderburen werden in het zuiden surfplekken weer geopend. En in Italië klappen de ligstoelen weer open.

“Het ontroert me om deze parasols te zien”, zegt Simone Battistoni, wiens familie sinds 1927 de strandconcessie van Bagno Milano in Cesenatico aan de oostkust van Italië beheert.

Oostenrijk heeft vrijdag dan weer een belangrijke symbolische stap gezet door de restaurants en traditionele Weense cafés te heropenen.

“We hebben het gemist en we gaan zo veel mogelijk terugkomen”, zeiden Fanny en Sophie, 19-jarige studenten die in een café in de Oostenrijkse hoofdstad op het ontbijt wachtten.

