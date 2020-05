Frans jongetje (9) sterft aan syndroom van Kawasaki na mogelijke besmetting met coronavirus

Een negenjarig jongetje uit het Franse Marseille is naar alle waarschijnlijkheid overleden aan het syndroom van Kawasaki, de mysterieuze ontstekingsziekte die gelinkt wordt aan het coronavirus. De jongen zou het eerste dodelijke Kawasaki-slachtoffer zijn in Frankrijk en het tweede in Europa, na het overlijden van een 14-jarige in Londen vorige week.

Volgens de dokters die het jongetje behandelden vertoonde de jongen geen duidelijke symptomen van een covid-19-besmetting maar kwam hij naar alle waarschijnlijk wel “in contact met het coronavirus”. Dat zouden althans de latere bloedtests uitwijzen. Na een eerste, korte opname in het ziekenhuis met lichte koorts op 2 mei werd hij aanvankelijk weer naar huis gestuurd.

Nog diezelfde dag werd hij opnieuw binnengebracht en belandde hij zelfs op intensieve zorgen, waar hij werd opgenomen met “tekens van het syndroom van Kawasaki”. Zes dagen later stierf hij aan een hartaanval die onherroepelijke hersenschade had toegebracht. Officieel kan volgens de overheidsdiensten nog niet worden bevestigd dat de jongen stierf aan de ziekte, maar Kawasaki is wel “de meest waarschijnlijke doodsoorzaak’.

Pediaters staan voor raadsel

De laatste weken werden 144 officiële gevallen van het syndroom van Kawasaki genoteerd in Frankrijk. De helft daarvan zou gelinkt kunnen worden aan het coronavirus. Ook in ons land werden de laatste tijd een dertigtal kinderen - en dat is ongewoon veel - opgenomen in ziekenhuizen met tekenen van het syndroom van Kawasaki. In de VS werden al drie overlijdens bij peuters en kleuters opgetekend.

Pediaters wereldwijd staan ondertussen voor een raadsel. De medische wetenschap weet nog altijd wat het exacte verband is tussen covid-19 en het syndroom van Kawasaki, maar een coronabesmetting lijkt de ontwikkeling van Kawasaki alvast in de hand te werken. Mogelijk is het optreden van het syndroom een - tot op heden onverklaarbare - reactie van het lichaam op een vroegere besmetting. Volgens Franse artsen lijkt die reactie doorgaans pas op te treden enkele weken na de coronabesmetting.