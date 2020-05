Eindelijk weer voetbal! Bundesliga trekt zich als eerste op gang, volg hier LIVE de Kohlenpottderby Dortmund-Schalke

Met onder meer de Revierderby of ‘Kohlenpottderby’ tussen vicekampioen Borussia Dortmund en Schalke 04 trekt de Duitse Bundesliga zich zaterdagnamiddag (15u30) na een onderbreking van tien weken achter gesloten deuren en met stevige veiligheidsmaatregelen weer op gang.

Daarmee is het de eerste competitie van de Big Five waarin er weer gevoetbald wordt. In de Franse Ligue 1 werd het seizoen eind april definitief stopgezet, in de Premier League, Serie A en La Liga hopen ze zo snel mogelijk weer te voetballen om een economische catastrofe te vermijden.

In die derby van het Ruhrgebied moeten we alvast niet uitkijken naar Axel Witsel. De Rode Duivel is out met een spierblessure, mogelijk een gevolg van de korte voorbereiding die de clubs achter de rug hebben. Wel wordt het een interessant duel tussen Thorgan Hazard bij de Borussen en Benito Raman bij de bezoekers uit Gelsenkirchen.

De Bundesliga is intussen aan de 26e speeldag aanbeland. Met nog negen speeldagen te gaan staat Dortmund op de tweede plaats, op vier eenheden van leider Bayern, maar ook met een voorsprong van amper één punt op nummer drie RB Leipzig. Met Mönchengladbach op twee punten van Dortmund op de vierde plaats en Bayer Leverkusen daaronder met één punt minder, liggen de teams voor de top vijf min of meer vast. Daarna gaapt er een kloof van tien punten met nummer zes Schalke, de tegenstander van zaterdag. Dortmund moet dus zowel nog naar boven als beneden kijken.

De blik naar boven ligt dus bij eeuwige concurrent Bayern, dat zondagavond op bezoek gaat bij Union Berlijn. Na een mager seizoensbegin staat Bayern intussen alweer zes speeldagen aan de leiding. De aarzelende seizoensstart en interne strubbelingen kostten coach Niko Kovac begin november reeds de kop. Zijn toenmalige assistent Hansi Flick nam over, eerst ad interim, maar intussen hebben de goede prestaties hem een contractverlenging tot medio 2023 opgeleverd. Hij kreeg Bayern immers terug op de rails: de laatste competitienederlaag dateert al van 7 december waardoor de Rekordmeister intussen reeds elf wedstrijden ongeslagen is en op het juiste spoor zit richting een dertigste landstitel, de achtste op rij. Het Borussia Dortmund van toenmalig coach Jürgen Klopp kon in 2012 als laatste de Beierse hegemonie doorbreken.

Een recordaantal van negen Belgen is dit seizoen in de Bundesliga aan de slag en dus zijn er nog wat affiches om naar uit te kijken. Het Hertha Berlijn van Dodi Lukebakio en Dedryck Boyata gaat zaterdagnamiddag op bezoek bij Hoffenheim en kan nog wel wat punten gebruiken in de degradatiestrijd. Doelman Koen Casteels moet met Wolfsburg op bezoek bij Augsburg en ook zij kunnen de punten goed gebruiken, maar dan in het gevecht om de Europese plaatsen. FC Keulen, dat een veilig seizoen in de middenmoot draait, ontvangt zondag met revelatie Sebastiaan Bornauw en Birger Verstraete het lager geklasseerde Mainz, al valt het af te wachten of Verstraete nog een kans krijgt. De vorige acht wedstrijden werd hij door coach Markus Gisdol in de tribune geplaatst en zijn uitspraken omtrent de herstart van de Bundesliga werden hem bij zijn club niet in dank afgenomen.