Het lot van Lee, de kat die door Selena Ali werd meegebracht uit Peru, houdt het hele land in de ban. Activisten sprongen al in de bres voor de jonge vrouw en haar huisdier, nu mengen ook enkele BV’s zich in het debat. “Waar zijn we mee bezig, laat Lee leven”, klinkt het onder meer bij Natalia, Raf Brusselmans, Joyce De Troch en Koen Crucke.