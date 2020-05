Zeventien migranten onderschept op weg naar UK, onder wie vijf kinderen en een baby

Zaterdagochtend zijn op het Kanaal tussen Frankrijk en Engeland opnieuw verschillende boten met migranten onderschept, die probeerden om het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Op een vijftal kilometer van Calais moesten 17 migranten onder wie vijf kinderen en één baby worden gered door de Franse scheepvaartpolitie. Britse media maakten melding dat minstens drie boten de Britse kust konden bereiken.

De coronapandemie schrikt migranten die op zoek zijn naar een beter leven in het UK, niet af. Vorige week werden maar liefst 150 mensen die met kleine bootjes de gevaarlijke oversteek probeerden te maken, door de Britse politie onderschept.

Zaterdagochtend omstreeks 7.30 uur ontving het noodcentrum Gris-Nez (CROSS) een oproep van een plezierjacht dat er een bootje op volle zee in panne was gevallen. Aan boord bevonden zich 17 migranten, onder wie verschillende kinderen. Ze werden gered door de Franse scheepvaartpolitie en meerden omstreeks 10 uur aan in de haven van Calais. Daar werden ze opgewacht door de grenspolitie en de brandweer. Volgens de lokale krant Voix du Nord vertoonden de kinderen tekenen van onderkoeling.

Drie boten met migranten slaagden er zaterdagochtend wel in om de Britse wateren te bereiken, waar ze werden onderschept door de kustpolitie.