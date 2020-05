Na twee maanden miserie zonder voetbal zijn er nog zekerheden: Haaland scoort op assist van Hazard

Ook na twee maanden miserie zonder voetbal zijn er nog steeds zekerheden. Het fenomeen Erling Haaland opende de score in Borussia Dortmund-Schalke 04, op assist van Thorgan Hazard. Goed voor de tiende competitiegoal van de 19-jarige Noor die pas in januari in Dortmund belandde, terwijl de assist van Hazard ook al de elfde van het seizoen is.

Thorgan Hazard belandde pas in laatste instantie in de basis. Normaal zou de 17-jarige Giovanni Reyna de jongste basisspeler worden in de Bundesliga dit seizoen, maar hij blesseerde zich in de opwarming...

Bekijk hier de treffer van de inlopende Haaland, die niet aarzelde bij een prima voorzet vanop rechts van Hazard. Vraag is hoe lang dit fenomeen nog in Dortmund zal voetballen: hij wordt nu al uitdrukkelijk gelinkt aan Real Madrid...

GOOOOAAAAAAL | Uiteraard is het ERLING HAALAND die als eerste weet te scoren vandaag! 😍



Na rust pikte ook Hazard zijn doelpuntje mee na een rake counter: