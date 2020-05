Onze man keek vanuit zijn zetel naar de eerste voetbalmatch op tv sinds corona: “Dit gaan we snel weer beu zijn”

De bal rolt weer. De halve wereld keek vanmiddag naar de derby in de Bundesliga tussen Dortmund en Schalke 04. De eerste wedstrijd in een topcompetitie in ‘het nieuwe normaal’. Ook Gert Gysen, vaste stem bij onze voetbalpodcast Sjotcast, zette zich vol spanning in zijn zetel, maar kwam van een kale reis terug. “Het was alsof je maandenlang had uitgekeken naar de heropening van de cafés, maar ze daar alleen water blijken te serveren.”