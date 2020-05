OHL gedegouteerd na beslissingen Pro League: “De andere clubs in 1A wilden ons zo fel mogelijk verzwakken”

OHL is bereid om naar een oplossing te zoeken en de tweede promotiefinale tegen Beerschot af te werken, maar dat wil niet zeggen dat het de huidige gang van zaken zomaar slikt. “Ik ben er gedegouteerd van”, zegt CEO Peter Willems. “Ze hebben ons bij ons pietje genomen.”

Vooral over de competitiewerkgroep is Willems niet te spreken. “Zet werken in hun geval maar tussen aanhalingstekens, er is vooral ruzie gemaakt en wij zijn voor voldongen feiten gezet.”

Foto: Vel

Dat ze nu alsnog aan de bak moeten tegen Beerschot, willen ze bij OHL wel aanvaarden. Maar hoe alles de laatste weken gelopen is, daar hebben ze het moeilijk mee. “Over de promotiefinale is gestemd in een pakketje van negentien punten, we zijn stiefmoederlijk behandeld”, zegt Peter Willems. “De stemprocedure was niet eens duidelijk.”

Drie jaar lang geen tv-geld

Ondertussen blijkt ook dat in het voorstel dat het niet haalde met 18 clubs 1A – met zowel OHL als Beerschot dus – van een ideaal scenario geen sprake was. “Wij moesten in dat geval samen met Beerschot drie jaar lang al ons tv-geld afstaan. De andere clubs in 1A wilden ons zo fel mogelijk verzwakken. We zijn bij ons pietje genomen, ik ben er gedegouteerd van. Zet werken in het geval van de werkgroep maar tussen aanhalingstekens, want er is vooral ruzie gemaakt.”

Willems heeft nog meer bedenkingen bij de gang van zaken. Waarom kan OHL-Beerschot nog gespeeld worden, maar krijgt Waasland-Beveren geen kans om in 1A te blijven? “Ik begrijp echt niet waarom de ene wedstrijd wel kan en de andere niet. Leg mij dat eens uit. Erg genoeg zijn wij zelf nul keer gehoord en zelfs niet geïnformeerd. We moesten alles in de pers vernemen, want die werd beter ingelicht dan wij.”

Promotiefinale ergens begin augustus?

Waar en wanneer de promotiefinale moet doorgaan, is nog onduidelijk. De gesprekken zijn wel opgestart. “Woensdag zitten we samen met de kalendermanager, er is ook al overlegd met de stad Leuven. Ik wil me niet vastpinnen op een datum, maar het zal wel ergens begin augustus zijn.”

Of OHL nu juridische stappen onderneemt tegen de mogelijke promotie van Westerlo, is nog niet 100 procent uitgemaakt. Maar de kans is groot. “We beraden ons er nog over, maar er lijken me wel wat stappen mogelijk. We kunnen daar rond samenwerken met Beerschot, waarmee we nog altijd een uitstekende verstandhouding hebben”, besluit Willems.

