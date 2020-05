Brussel - In de Brusselse gemeente Haren is zaterdagochtend brand uitgebroken in een appartement. Er vielen geen gewonden maar de schade is groot.

De brand brak uit op de eerste verdieping. De brandweer was snel ter plaatse. Bij aankomst hadden de bewoners zich al in veiligheid gebracht. Er vielen geen gewonden maar het appartement is wel tijdelijk onbewoonbaar. Zes mensen moeten tijdelijk elders onderdak zoeken.