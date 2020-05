Ook bij mildere symptomen word je voortaan getest op Covid-19: “Hoe langer je wacht, hoe groter risico op vals negatief”

Onze corona-experts hebben de lijst met symptomen die op Covid-19 kunnen wijzen, uitgebreid en verfijnd. Gevolg: ze zullen je nu ook bij mildere symptomen testen, zoals een plotse hoest, of smaak- en geurverlies.

Op de website van Sciensano staat sinds vrijdag de nieuwe gevalsdefinitie voor Covid-19. Hoesten, kortademigheid, pijn in de borststreek, verlies van smaak- en reukvermogen stonden er al op. Maar nu is daar het woord acuut aan toegevoegd. Wie plots en zonder duidelijke oorzaak last heeft van die aandoeningen, zal getest worden op Covid-19.

Daarnaast zijn er een aantal symptomen die kunnen wijzen op corona. Maar pas als men minstens twee van deze symptomen heeft, volgt een test. Het gaat dan om koorts, spierpijn, vermoeidheid, verminderde eetlust, hoofd- of keelpijn, waterige diarree en acute verwardheid (vooral bij ouderen) of een plotse val zonder aanwijsbare reden.

Ook een verergering van chronische symptomen zoals astma of chronische hoest zonder dat er andere duidelijke oorzaken zijn, vormen vanaf nu aanleiding om te testen.

30 procent valse negatieve testen

Nu het aantal nieuwe gevallen is afgenomen, is er meer ruimte om op grotere schaal te testen. Viroloog Steven Van Gucht zegt dat minder dan 1 op de tien mensen die momenteel getest worden, effectief ook positief testen.

Het aantal valse negatieve testen blijft op 30 procent liggen. “Dat is niet weinig. Veel hangt hier af van wanneer je test. In een acuut geval is de test zeer betrouwbaar. Wanneer je in een later stadium test kan het virus nog in de longen aanwezig zijn, maar kan het soms niet meer afdoende aangetoond worden via een neustest omdat het virus niet meer in de neus aanwezig is. De test geeft dan een negatief resultaat, terwijl iemand wel degelijk drager is van het virus”, zegt viroloog Steven Van Gucht.

“In een later stadium, wanneer een patiënt wordt opgenomen in het ziekenhuis, is het daarom nodig om een CT-scan te maken waarop je typische letsels en ontstekingsverschijnselen in de longen kan zien.”

Vals positieven zijn er nauwelijks. “Tenzij er contaminatie is opgetreden in het labo. Dat kan altijd, maar is eerder uitzonderlijk”, aldus professor Van Gucht.

