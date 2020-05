Levenloos lichaam aangetroffen in het water aan Brugsevaart

Gent / Mariakerke - Aan de Gérard Willemotlaan, de overkant van de Brugsevaart, is de brandweer zaterdagavond bezig met een levenloos lichaam uit het water te halen.

Het waren passanten die de hulpdiensten verwittigden dat er een drenkeling in het water lag. Later bleek dat het om een levenloos lichaam ging. Over de identiteit van het slachtoffer en hoe die in het water belandde, is voorlopig nog niets duidelijk. Het Oost-Vlaamse parket is ingelicht.

Foto: FVV

Foto: Google Maps

Eerder deze week werd aan de Ringvaart in Wondelgem ook al een levenloos lichaam uit het water gehaald.