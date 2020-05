Marc Wilmots naar Antwerp? “Als ik terugkom naar België, zal het bij Standard zijn”

Marc Wilmots zal niet de opvolger worden van coach Laszlo Bölöni bij FC Antwerp. De voormalige bondscoach werd er nochtans genoemd als topkandidaat maar in België lijkt hij slechts één club nog te willen coach: Standard.

De 51-jarige Marc Wilmots vertoeft momenteel in Bordeaux maar is vrij na zijn kort avontuur bij de nationale ploeg van Iran en zoekt een nieuwe club. Meteen werd hij gelinkt aan Antwerp als opvolger van Laszlo Bölöni, die na dit seizoen vertrekt, maar dat feestje gaat niet door.

“Mijn managers zoeken een werkgever voor mij en ik heb al enkele aanbiedingen gekregen, maar voorlopig wachten we nog”, vertelde hij aan de RTBF. “Als ik terugkom naar België, zal het bij één club zijn: Standard. Het is de club van mijn hart, waar ik voor gespeeld heb en die me veel dingen heeft bijgebracht. En me altijd heeft gesteund. Zelfs in 1994, nadat ik stopte met de nationale ploeg, was het publiek geweldig voor mij. We konden het altijd goed met elkaar vinden, het is een interessante club.”

“Maar momenteel zit er iemand anders op die plaats (Michel Preud’homme, red.) en je kunt nooit zeggen dat ik daar of daarheen wil, het hangt af van de omstandigheden. Er zijn contracten die gerespecteerd moeten worden. Alles moet op één lijn liggen, voor de club en voor de coach.”