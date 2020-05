Wordt Dries Mertens bij Inter de spitsbroeder van Romelu Lukaku?

Dries Mertens lijkt aan zijn laatste maanden bezig te zijn bij Napoli: de 33-jarige pocketaanvaller is deze zomer einde contract en een contractverlenging laat op zich wachten. Met zijn profiel - vrij en tonnen ervaring - lijkt hij voor heel wat clubs in deze crisistijden een unieke kans. Chelsea zou hem naar Engeland willen halen maar volgens Italiaanse media zou hij in Italië blijven. En bij Inter spitsbroeder worden van Romelu Lukaku.

Volgens Repubblica is de deal al beklonken: Dries Mertens zou bij Inter een contract van twee seizoenen tekenen en de sidekick worden van zijn maatje Romelu Lukaku, met wie hij het bij de Rode Duivels op én naast het veld goed kan vinden.

Momenteel wordt Lukaku bij Inter in de spits gekoppeld aan Lautaro Martinez, maar de Argentijn zou wel eens kunnen vertrekken om (veel) geld op te brengen, onder meer FC Barcelona wordt genoemd.

Nog Belgen?

En Inter zou zelfs nóg wat Belgischer kunnen kleuren, als we La Gazzetta dello Sport mogen geloven. Jan Vertonghen (Tottenham) en Thomas Meunier (PSG) zijn einde contract bij hun club en worden genoemd als mogelijke versterkingen. En dan is er nog Radja Nainggolan, die na zijn uitleenbeurt aan Cagliari zowel fysiek als mentaal herboren lijkt en in principe deze zomer terugkeert.