De zomer moet nog beginnen en er dreigt al een tekort aan water. Dat komt door de extreem droge maand april. En mei is al niet veel beter. Landbouwers en siertelers moeten sproeien en zien een achterstand in de gewassen.

Normaal gezien valt er in april gemiddeld 51 liter water per vierkante meter, nu was dat maar 19 liter. Mei was tot nu toe niet veel natter. En ook voor de komende week wordt geen druppel regen voorspeld ...