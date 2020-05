Het staat nu vast: Eurovisiesongfestival in 2021 in de Ahoy Arena van Rotterdam

Na het aflassen van het Eurovisiesongfestival dit jaar in Nederland, heeft European Broadcasting Union (EBU) zaterdagavond laten weten dat de editie van 2021 in de Ahoy Arena van Rotterdam zal plaatsvinden.

De Nederlandse stad zou deze maand de wedstrijd organiseren, maar het coronavirus besliste daar anders over. Nederland bleef kandidaat voor de editie 2021 en nu is de beslissing definitief genomen. Het liedjesfestival strijkt volgend jaar neer in de Ahoy Arena in Rotterdam.

Martin Österdahl, de nieuwe Executive Supervisor van het Eurovisie Songfestival, zei zaterdagavond: “We zijn erg blij dat we nu verder kunnen gaan. Het is van cruciaal belang dat het Eurovisie Songfestival volgend jaar terugkeert, en we zijn verheugd over de nodige inzet van onze leden in Nederland om deze geliefde show weer bij het publiek over de hele wereld te brengen.”

Meer details over het Eurovisie Songfestival 2021, inclusief data voor het evenement, zullen de komende weken en maanden worden vrijgegeven.